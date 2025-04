Tre giovani di origine nordafricana fermati dalla Polizia per aver aggredito e derubato un uomo in Piazza del Carmine a Cagliari

Cagliari, chiedono una sigaretta poi il pestaggio: violenza in Piazza del Carmine

È finita con tre arresti la rapina avvenuta nella giornata di sabato in Piazza del Carmine, a Cagliari, dove un uomo è stato brutalmente aggredito e derubato da dei giovani, poi rintracciati dalla Polizia di Stato nel quartiere di Is Mirrionis.

I tre fermati, di età compresa tra i 21 e i 31 anni, di origine tunisina e marocchina, sono accusati di rapina aggravata ai danni di un 47enne cagliaritano. Secondo la ricostruzione degli agenti, la vittima si trovava in piazza con il suo monopattino quando è stato avvicinato con la scusa di una sigaretta. Poco dopo è stato aggredito alle spalle dai complici dell’uomo, colpito al volto e derubato del portafoglio, del cellulare e del mezzo elettrico.

I rapinatori sono poi fuggiti a bordo di una Opel Corsa, risultata in seguito rubata a Uta lo scorso 24 aprile. Le ricerche sono state avviate immediatamente dai vari equipaggi delle Squadre Volanti, che hanno concentrato l’attenzione su alcune zone note per lo spaccio di stupefacenti, dove si sospettava potesse avvenire la cessione della refurtiva.

L’auto è stata intercettata nel giro di pochi minuti, con a bordo i tre presunti responsabili. Dopo i controlli e l’identificazione, i soggetti sono stati arrestati per rapina aggravata e deferiti per ricettazione in relazione al furto dell’auto. Attualmente si trovano reclusi nella casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it