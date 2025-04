Becciu, ufficiale la rinuncia al Conclave: “Non entro, per il bene della Chiesa”

Il cardinale Angelo Becciu rinuncia ufficialmente al Conclave. Ad annunciarlo è lo stesso prelato nelle parole riportate dall’Ansa, dopo un breve braccio di ferro con la Curia che lo ha visto battersi per poter votare all’elezione del nuovo Papa. Alla fine però il cardinale sardo non parteciperà alla scelta.

“Avendo a cuore il bene della Chiesa, che ho servito e continuerò a servire con fedeltà e amore, nonché per contribuire alla comunione e alla serenità del Conclave, ho deciso di obbedire come ho sempre fatto alla volontà di Papa Francesco di non entrare in Conclave pur rimanendo convinto della mia innocenza” afferma.

