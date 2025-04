Paura a Gairo, scoppia un incendio nel garage di una casa: un ferito

Un grosso incendio è scoppiato questa sera intorno alle 19 ha preso fuoco un garage di un’abitazione di tre piani situata a Gairo.

Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Una persona è rimasta ferita e ha riportato lievi ustioni e inalato i fumi nel tentativo di spegnere il rogo, così è stata soccorsa dal personale del 118.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso e al termine si effettueranno le indagini per accertar le cause dello scoppio dell’incendio. Sul posto per coordinare le operazioni è presente il funzionario di guardia e i Carabinieri di Jerzu.

