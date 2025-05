Cagliari-Udinese, Nicola: “Vogliamo crescere ancora nel migliore dei modi”

"Non voglio fissare una quota salvezza, avremmo un calendario ostico", ha commentato l'allenatore rossoblù in vista della 35a giornata

Davide Nicola, allenatore del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara di domani alla Unipol Domus contro l’Udinese valevole per la 35a giornata del campionato di Serie A.

Sugli infortunati e la squadra: “Solo Mina e poi alcuni hanno acciacchi come Pavoletti, sono fiducioso ma vediamo se lo avremo a disposizione. Vogliamo continuare a crescere e farlo nel modo migliore possibile e raggiungere il nostro obiettivo per valorizzare il percorso di questa squadra”.

Sull’Udinese: “Non voglio fissare una quota salvezza, avremmo un calendario ostico e l’Udinese ha fatto un buon campionato. Sarà una partita molto importante per noi per mostrare quanto abbiamo lavorato. E’ difficile sfidarli data la fisicità che hanno, anche quando li allenavo avevano grandi atleti in questo senso. Sarà una gara intensa nella qual dovremmo interpretare bene le due fasi”.

Su Gaetano: “Non viene messo dall’inizio ma succede a tutti, credo che stia facendo un campionato qualitativo. Si porta dietro delle problematiche che gestiamo come nel caso di Coman. Può essere utile dall’inizio o in corso d’opera”.

Su Caprile: “Per la sua giovane età ha molta esperienza, penso che potrà calcare palcoscenici importanti. Ha qualità sopra la media per come lo conosco, non si è accontentato di rimanere a Napoli. Ha scelto di voler giocare e determinare, ha le caratteristiche che cerco e penso che possa crescere ancora molto”.

