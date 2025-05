Olbia, i familiari di Giuseppe e Lorenzo: “Cerchiamo ancora, non abbandonateci”

“Il nostro appello è rivolto a tutti i passeggeri che il giorno 19 aprile si trovavano sulle navi di linea dal porto di Golfo Aranci e Olbia, in entrata e in uscita. Mi rivolgo anche alle barche di privati: se avete foto verso il mare possono essere utili alle ricerche”. Questo l’appello lanciato alla trasmissione “Chi l’ha visto?” da Margherita Di Corcia, la suocera di Lorenzo Deiana che dal 19 aprile è disperso in mare insieme a suo fratello Giuseppe.

La famiglia dei due fratelli di Olbia non si arrende e anche sui social nelle ultime ore ha voluto ribadire le richieste d’aiuto. “Una buona parte dei passeggeri delle navi arrivate il 19, erano tedeschi. Se avete modo di poter condividere l’appello tramite amici o parenti in Germania, sarebbe importantissimo” scrive Margherita sul suo profilo.

Il messaggio è rilanciato anche dalla mamma dei due ragazzi, Simona Deiana. “So che ormai molte persone, per motivi di lavoro o per stanchezza, hanno cessato le ricerche. Ma ve lo chiedo con il cuore in mano: non ci abbandonate, fate ancora uno sforzo, io sono sicura che Peppe è Lory sono da qualche parte aspettando che voi me li riportiate a casa” è l’ultimo appello lanciato dalla madre.

A condividere l’allpello dei familiari anche l’associazione “Cerchiamo Denise”, di Piera Maggio. “In alcune foto che ci sono state recapitate siamo sicuri che il 19 aprile tra le 11 e le 16.30 c’erano imbarcazioni a Capo Figari, verso cala sonno e punta spada: è fondamentale sapere se qualcuno li ha notati”.

