Terribile incidente a Nuoro, investita una donna: è in codice rosso

La donna è stata travolta da un'auto mentre attraversava in via Gramsci e ha riportato un grave trauma cranico. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi

Una donna di 44 anni è stata portata d’urgenza in ospedale in codice rosso a Nuoro dopo essere stata investita da un’auto mentre stava attraversando la strada in via Gramsci intorno alle 14.30.

Secondo le ricostruzioni, la donna è stata colpita in pieno da un’auto che stava viaggiando lungo la strada e in seguito all’impatto ha fatto un volo di alcuni metri.

Sul posto è giunto subito il 118 che ha portato la donna al San Francesco in codice rosso per la dinamica. Stando alle visite immediate avvenute sul posto, la donna ha riportato un grave trauma cranico.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it