Caos a Terralba, pazienti in fila dalla notte per il medico di base

Caos a Terralba, pazienti in fila dalla notte per il medico di...

A Terralba è partita una “caccia” al medico di base. Questa mattina infatti è stata aperta la possibilità di scelta di un nuovo medico che avrebbe potuto registrare 500 nuovi pazienti.

E’ nata a quel punto una vera e propria corsa tra le registrazioni online e la presenza in sede che ha portato tanti pazienti addirittura a dormire in macchina per prendere il posto. Il motivo? Oltre 6000 persone sono rimaste senza medico di base.

Una situazione che già da tempo porta con sé diversi problemi e che ha creato ulteriori disagi. Tant’è che sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per presidiare le lunghe code: si temeva che potesse verificarsi un’alterazione dell’ordine.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it