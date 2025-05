Cagliari, “Blatta nella pizza, voglio 1000 euro”: titolare denuncia estorsione

Una brutta disavventura è capitata di recente in una nota pizzeria di Cagliari. Il racconto è stato diffuso sui social dallo stesso titolare, William Congera, che ha poi denunciato una tentata estorsione.

Qualche settimana fa di fatto, la pizzeria era stata contattata da un cliente che sosteneva di aver trovato una blatta nella sua pizza: “Il cassiere del punto vendita ha subito chiarito che non si spiegava come potesse essere successo, lo scooter dorme in strada ma ad ogni modo il bauletto è stagno ed è impossibile che capiti questa cosa. Ad ogni modo gliel’avremmo rifatta immediatamente” ha scritto Congera sui social.

Inizialmente il cliente aveva semplicemente chiesto indietro i soldi dell’ordine, ma nei giorni successivi la situazione è degenerata. “Il giorno seguente lo incontro e per farla brevissima, tenta di estorcermi 1000€ in cambio del suo silenzio. “Per una questione morale” dice lui, non riesce a chiudere un occhio (a patto che io non paghi). Che morale vero..!??”

A quel punto, racconta ancora Congera: “Dopo qualche giorno inizia a tartassarmi su whatsapp dicendo che non vuole essere preso per il culo e chiedendomi ciò che già aveva chiesto nell’incontro. A questo punto ho inviato diffida col mio avvocato, ma probabilmente a nulla è servita, visto che ha passato queste “fantomatiche” foto a degli amici (verso i quali prenderò altrettanti provvedimenti)”.

Infine aggiunge: “Nel nostro incontro parlava di una blatta cotta e fusa nella mozzarella e nella foto invece risulta un bel cadavere intero e quasi integro”.

