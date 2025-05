Cagliari, Guardia medica inaccessibile: “Sei disabile? Arrangiati”

L’associazione SardegnAccessibile attraverso i propri social ha denunciato l’impraticabilità degli accessi della guardia medica di viale Trieste a Cagliari.

“Sei disabile, abiti a Cagliari e hai bisogno della guardia medica? Arrangiati perché se vuoi andare in Viale Trieste 37 a meno di un miracolo non potrai accedere al secondo piano” scrive l’associazione.

“L’ascensore è posto al primo piano – prosegue – c’è un montascale ma né medici, né uscieri o guardie giurate sono autorizzati a metterlo in funzione. Nel cartello di istruzioni c’è scritto che è autorizzato ad usarlo solo “chi ha specifica formazione”, per esempio lo scrivente è completamente ignaro ed in ogni caso essendo tetraplegico non vi posso accedere autonomamente”.

Un problema ulteriore che si è aggiunto ad un disagio già preesistente, ovvero lo spostamento dell’ufficio da via Talete a viale Trieste appunto. La guardia medica del Cep infatti è stata chiusa di recente e ora tutti i pazienti sono stati spostati lì.

Per questo motivo l’associazione incalza: “Per quale motivo è stato spostato da via Talete dove era comodamente accessibile? Quale mente contorta ha deciso questo spostamento? Vorremmo mettere questa persona in carrozzina e far provare lui le difficoltà che incontriamo di fronte a queste barriere architettoniche“.

