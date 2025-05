Villasor, senza assicurazione e con droga a bordo: nei guai un 42enne

Durante un servizio di pattugliamento a Villasor, i Carabinieri della locale Stazione hanno fermato una mini-utilitaria risultata priva della copertura assicurativa obbligatoria. Alla guida del mezzo un 42enne disoccupato, residente in paese e già noto alle forze dell’ordine.

L’atteggiamento sospetto dell’uomo e i suoi precedenti hanno spinto i militari a perquisire l’abitacolo, dove è stato rinvenuto un involucro contenente una dose di cocaina. La sostanza è stata sequestrata, e il conducente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti.

L’autovettura, intestata a una cittadina residente fuori provincia, è stata sequestrata. Sono in corso accertamenti per chiarire la provenienza della droga e verificare ulteriori responsabilità legate alla circolazione del veicolo non assicurato.

