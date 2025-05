Aumento delle frequenze sulla rotta Roma-Cagliari: 9 voli in più

A partire dal 1° giugno, Aeroitalia incrementerà da 7 a 9 il numero di voli giornalieri operati sulla tratta Roma-Cagliari. La compagnia ha annunciato l’introduzione di due nuove frequenze quotidiane, con una programmazione ottimizzata per assicurare una distribuzione più equilibrata dei collegamenti lungo l’arco della giornata.

La decisione risponde alla volontà di migliorare l’offerta in termini di regolarità e accessibilità, in un contesto di domanda crescente da parte dei passeggeri sardi e dei viaggiatori in arrivo nella regione. I biglietti per i nuovi voli sono già disponibili per l’acquisto.

