Trionfo sardo all’Hip Hop Cinefest di Roma: premiato Roberto Pili

C’è stata gloria anche per la Sardegna all’Hip Hop Cinefest di Roma. Ad aggiudicarsi il premio per il miglior documentario breve è stato infatti “Profondo Nero” del regista sardo Roberto Pili.

Un altro riconoscimento per il docufilm che era risultato vincitore anche delle ultime edizioni del Coliseum International Film Festival e de IlCorto.it.

“Questo riconoscimento mi ha profondamente commosso – ha dichiarato Roberto Pili – Desidero ringraziare di cuore Giulia, l’intera organizzazione dell’Hip Hop Cinefest e la giuria per aver creduto in Profondo Nero e per il prezioso lavoro che svolgete nel promuovere la cultura hip hop in tutte le sue sfaccettature”.

“Un premio da condividere con tutti gli attori di questo progetto: Davide NERO Lai, DJ Sputo, Bboy Lucio, Matteo Prosa, Gisella Trincas, Danno, Ice One, Kaos One, Francesco Pili, Bettina Camedda, Sandro Montisci, Cristina Argiolas. Questo premio è di tutti noi!”.

