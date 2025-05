Torres, il sogno della B è già finito: l’Atalanta stravince 7-1

I sassaresi hanno vissuto una partita incubo, con i padroni di casa che li hanno umiliati in lungo e in largo trascinati dalla punta Vavassori. Anche questa volta nulla da fare per il sogno promozione

Il sogno Serie B, per la Torres, è già finito. I sassaresi escono dal campo di Bergamo sconfitti e umiliati dall’Atalanta Under 23 per 7-1. Nella gara di ritorno dei playoff di Serie C sarà impossibile sperare in una rimonta.

I nerazzurri hanno chiuso il discorso nel primo tempo. La punta Vavassori ha approfittato della serata terribile di Dametto in difesa per siglare una tripletta devastante. Nel mezzo la marcatura di Vlahovic per il 4-0.

Il brutto colpo ha tramortito la Torres che ha continuato a essere dominata in lungo e in largo anche nella ripresa. La tripletta di Cassa ha reso il punteggio poco più che tennistico, mentre Zamparo con la sua marcatura è riuscito a togliersi almeno una soddisfazione personale.

Ora la società sassarese dovrà pensare necessariamente alla prossima stagione. Probabilmente senza Alfonso Greco in panchina.

