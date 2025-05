Cure oncologiche avanzate: a Sassari sistema radioterapico di ultima generazione

A partire da giugno, Sassari si posizionerà all’avanguardia in Italia nel campo della radioterapia. Presso l’Azienda Ospedaliero Universitaria (AOU) è in fase di completamento l’installazione di “Radixact”, un tomoterapeuta di ultimissima generazione.

Questa sofisticata apparecchiatura impiega la radioterapia elicoidale guidata da immagini e modulata in intensità, una tecnica che consente di somministrare il trattamento radiante con elevatissima accuratezza e controllo. Il risultato si traduce in una riduzione degli effetti collaterali e in un’ottimizzazione dell’efficacia terapeutica.

La tomoterapia offre un’applicazione più precisa, permettendo di irradiare il tumore in modo più mirato, potenzialmente anche in un’unica sessione e con dosi più incisive. Questa importante novità è stata annunciata dal fisico medico Piergiorgio Marini durante un evento ECM organizzato dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, tenutosi sabato scorso presso l’Hotel Grazia Deledda di Sassari.

