Cagliari-Venezia, ora è ufficiale: si gioca domenica alle 20:45

Per garantire il regolare svolgimento del campionato, per le squadre ancora in corsa per vari obiettivi, è garantita la contemporaneità dei match

La Lega Serie A ha ufficializzato date e orari della 37a e penultima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Il match della Unipol Domus tra Cagliari e Venezia si disputerà domenica 18 maggio alle ore 20.45.

Per rendere il campionato il più egualitario tutte le gare della giornata si giocheranno in contemporanea, ad eccezione di Genoa-Atalanta che verrà disputata sabato 17 (entrambe le squadra non hanno più obiettivi stagionali in gioco).

I rossoblù di Davide Nicola avranno dunque il match point salvezza tra le mura di casa, con una vittoria sul Venezia, anch’essa impegnata nella lotta per non retrocedere, arriverebbe la matematica certezza di permanenza in Serie A con una giornata d’anticipo.

