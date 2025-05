Torres, la vittoria non consola i tifosi | Società contestata: “Gestione da vineria”

Durante la sfida di ritorno dei playoff di Serie C contro l'Atalanta Under 23, i tifosi della Torres si sono scatenati con degli striscioni polemici

Torres, la vittoria non consola i tifosi | Società contestata: “Gestione da...

La Torres batte 2-1 l’Atalanta Under 23 nella sfida di ritorno dei playoff di Serie C, ma il successo non cancella il 7-1 subito all’andata. I sassaresi sono fuori dalla corsa promozione e la rabbia dei tifosi dopo la prestazione arrendevole di gara uno si è fatta sentire ieri allo stadio.

Due striscioni particolarmente polemici sono apparsi durante la gara. “Promettete la cadetteria, ma la gestione è da vineria” recitava il primo; “Anche noi come voi siamo già al bar” ironizzava il secondo. E poi cori e fischi contro una società e una squadra che hanno deluso le aspettative della piazza, mai come quest’anno speranzosa di raggiungere finalmente la Serie B.

