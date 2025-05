Cagliari, dita incrociate per i recuperi di Mina e Luperto

I due difensori insieme a Coman si sono allenati parzialmente in gruppo nella giornata di ieri, dunque è corsa contro il tempo per averli nel match decisivo con il Venezia

Ci sono speranze per Yerry Mina e Sebastiano Luperto. I due difensori potrebbero far parte dei convocati per la sfida Cagliari-Venezia, match decisivo in chiave salvezza che si giocherà domenica 18 maggio alle 20.45 all’Unipol Domus.

Mina e Luperto sono alle prese con degli infortuni che nelle ultime settimane li hanno tenuti lontani dal campo, ma durante l’allenamento di ieri sono tornati parzialmente a lavorare con il gruppo. Un segnale positivo per un possibile impiego nella penultima giornata di campionato.

Con loro si è rivisto anche Florinel Coman, un’altro reduce da un periodo ai box, mentre già già da qualche giorno è pienamente recuperato anche Jakub Jankto, alla ricerca ancora della prima presenza della sua stagione. I più attesi sono però i due difensori, imprescindibili nello scacchiere di Nicola.

Il Cagliari deve ritrovare la vittoria in casa, cosa che in questa stagione è venuta in salita: sono 6 le sconfitte nelle ultime 10 gare tra le mura amiche.

