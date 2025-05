Morte Dario Melis, il dolore della compagna: “Sarai il mio per sempre”

Dario Melis, vicesindaco di Nuxis, è venuto a mancare nella giornata di ieri. L’uomo, stava transitando sulla statale a bordo della sua moto quando è stato travolto da un veicolo che si immetteva da una strada laterale, in cui erano presenti quattro turisti tedeschi. L’impatto è stato violento e Melis è morto sul colpo.

L’addio struggente della compagna Francesca, con un messaggio carico di amore quanto di dolore per la scomparsa di Melis.

“Ci siamo conosciuti per caso amore mio, oppure è stato il destino come è stato il maledetto destino di oggi. Te lo posso dire e lo grido al mondo intero ti ho aspettato 6 anni e te lo prometto ti aspetterò ancora e ancora porterò con me tutto il bene che mi hai lasciato senza lasciare neanche uno dei nostri giorni. Non è vero che non esiste la fine, esiste e oggi ti do conferma sei andato via così lontano troppo lontano e per me è finito tutto: i nostri sogni, i nostri progetti ma sappi che sarai il mio per sempre che ho aspettato e lo farò fino alla fine dei miei giorni, ti prego continua a vivermi accanto …ti amo e tu sai bene quanto…nn temere più nulla la mia mamma saprà accoglierti bene lei sapeva tutto di noi ..sarà orgogliosa Amore mio …ti amo”.

