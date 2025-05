Nicola: “Cagliari per me è speciale, qui per costruire”

Il tecnico rossoblù Davide Nicola non ha nascosto la sua gioia per la salvezza raggiunta con il Cagliari. Nel post gara di Cagliari-Venezia, l’allenatore dei sardi ha ringraziato la squadra e i tifosi in conferenza stampa.

“Profonda gratitudine per tutto l’anno di lavoro svolto. Salvezza molto importante anche per me stesso: credo che in questa stagione il Cagliari abbia raggiunto l’obiettivo per meriti propri” ha detto Nicola. “Levarmi sassolini dalle scarpe? No. Giusto non esagerare nel pretendere rispetto”.

E sul suo futuro, che prima della gara rischiava di essere in bilico, spiega: “Ho voluto fortemente venire qui e l’ho fatto con il desiderio di costruire. Ci sarà da capire se si potrà ulteriormente migliorare, anche con dei giovani da formare. Sono felice di essere in questo contesto di Cagliari, che reputo speciale”.

Infine sui singoli. “Pintus è un ragazzo estremamente educato: un premio al lavoro fatto da Fabio Pisacane. Mina? Non ha mai fatto altrove così tanto in allenamento e come numero di gare disputate. Costantemente sul pezzo. Luperto ha avuto ugualmente dei problemi fisici, Gaetano e Deiola idem. Al di là dei singoli c’è stato un gruppo che ha fortemente voluto raggiungere questo risultato. Luvumbo è migliorato molto nella gestione degli spazi, Piccoli è arrivato in doppia cifra, Adopo ha fatto il suo primo campionato da titolare”.

