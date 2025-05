Cagliari-Venezia, la gioia dell’esordiente Pintus: “Serata magica”

Classe 2005 e tra i gioiellini della Primavera del Cagliari. Ieri Nicola Pintus ha esordito in Serie A, in una serata che non solo ha visto il successo per 3-0 dei rossoblù contro il Venezia, ma anche la matematica salvezza con una giornata d’anticipo.

“Sono emozioni che porterò con me per tutta la vita, esordire in una serata così con il Cagliari che festeggia la salvezza, la nostra gente che esulta, nel nostro stadio” ha detto Pintus nel dopo gara. “Tutto davvero bellissimo, per uno come me figlio di Cagliari è qualcosa di magico, nemmeno nei sogni potevo immaginarlo”.

Il giovane rossoblù ringrazia “la Società, Mister Nicola, tutta la squadra e tutto il gruppo della Primavera, Mister Pisacane e il suo staff, con cui abbiamo fatto una stagione di alto livello. Un sogno che si realizza”.

Poi un bilancio di un’annata importante. “Per me è stata una stagione che mi porterò dietro per tutta la vita, non solo per questioni di campo ma anche e soprattutto per i fattori umani, per la crescita caratteriale mia e di chi ha condiviso questo viaggio con me. Un’annata storica per la Primavera con il trofeo della Coppa Italia, mesi davvero belli che porterò sempre con me”.

