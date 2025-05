Vallermosa, 41enne ai domiciliari per stalking e aggressioni all’ex

Nel tardo pomeriggio odierno i Carabinieri della Stazione di Vallermosa hanno eseguito un’ordinanza applicativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Cagliari, nei confronti di un uomo di quarant’anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni aggravate ai danni della ex compagna, una quarantunenne residente nello stesso centro.

Il procedimento trae origine dalla querela presentata dalla donna presso la Stazione dei Carabinieri di Vallermosa. In quell’occasione la vittima aveva raccontato di essere bersaglio, da tempo, di telefonate minacciose, continui messaggi via WhatsApp e ripetute aggressioni fisiche da parte dell’ex partner. Gli investigatori hanno subito attivato il protocollo “codice rosso” e hanno raccolto una serie di elementi volti a ricostruire una serie di episodi di raccontati in sede di querela.

Alla luce del quadro indiziario raccolto e del concreto pericolo di reiterazione del reato, l’Autorità Giudiziaria ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari con dispositivo elettronico di controllo. I militari, rintracciato il destinatario, gli hanno notificato il provvedimento e, al termine delle formalità di rito, lo hanno accompagnato al domicilio indicato, dove resterà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

