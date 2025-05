Paulilatino, maxi incidente sulla 131: tre feriti, uno è molto grave

Il ferito grave è stato trasportato a Cagliari con l'elisoccorso. A causare l'incidente sarebbe stata un'auto che avrebbe tagliato la strada per svoltare

Un tamponamento multiplo avvenuto lungo la Statale 131, all’altezza di Paulilatino, ha causato il ferimento di tre persone, di cui una in modo molto grave.

Secondo le ricostruzioni, il primo scontro si è verificato tra un autoarticolato, che trasportava un mezzo pesante, e un furgone per via di un’auto che ha tagliato la strada per poter svoltare. Da qui uno scontro che ha poi coinvolto anche altri veicoli.

Sul posto si sono recati immediatamente i soccorsi del 118 che hanno preso in carico due persone rimaste ferite. Una terza invece ha riportato condizioni più gravi ed è stata trasportata con l’elisoccorso in codice rosso a Cagliari.

Attualmente sono presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia stradale insieme all’Anas gestire il traffico, che inevitabilmente ha subito forti rallentamenti.

