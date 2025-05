Caso Jacobs: Filippo Tortu sceglie di non rispondere ai pm

Nell'inchiesta che vede imputato il fratello Giacomo per spionaggio nei confronti del compagno di squadra, il velocista sardo-lombardo ha preferito non rispondere alle domande

Filippo Tortu ha deciso di non rispondere ai pm sul caso di presunto spionaggio che vede coinvolto il fratello Giacomo. Il velocista sardo-lombardo era stato convocato in merito al caso che vede il fratello indagato per intercettazioni abusive nei confronti del compagno di squadra Marcell Jacobs.

Tortu non risulta indagato: è stato convocato come possibile testimone. Su suggerimento dei suoi avvocati ha scelto la facoltà dell’astensione, prevista per legge anche per i testimoni congiunti degli indagati.



