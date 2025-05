Prevenzione dal cancro: Sardegna ampiamente sotto la media italiana

La Sardegna si pone agli ultimi posti in Italia in merito ai controlli e alla prevenzione contro il cancro. Lo riporta l’ultimo report della Fondazione Gimbe su dati del 2023.

La Fondazione ha preso in esame punti di forza e criticità dei tre programmi di screening oncologici: mammella, cervice e colon-retto. Secondo l’analisi, i sardi hanno dato una bassissima adesione ai test gratuiti offerti dalla Regione.

La Sardegna si colloca all’ultimo posto per l’adesione a quelli della mammella (25,8% – 49,3%), al 17esimo per i tumori alla cervice (30,7% – 46,9%) e per il colon-rettale (18% – 32,5%).

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it