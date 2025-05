Via libera a Pma, Zedda: “Sentenza segna cambio di passo importante”

Sentenza storica della Corte Costituzionale per il riconoscimento dei figli di due donne nati da procreazione medicalmente assistita. I bambini avranno due madri e potranno essere iscritti all’anagrafe come figli di entrambe.

La notizia è stata commentata dal sindaco di Cagliari Massimo Zedda. Che ha sottolineato come la sentenza sia un passo deciso per la tutela dei diritti.

“La sentenza della Corte Costituzionale segna un cambio di passo importante nella sfera dei diritti. In questo caso si tutela una coppia di madri che ha avuto un/a figlio/a con la procreazione medicalmente assistita all’estero, secondo le norme vigenti in quello stato. Il vuoto normativo resta per chi partorisce in Italia, lo stesso vale anche per le donne single. Già durante il mio primo mandato ci siamo schierati a favore dei diritti. La politica può e deve intervenire, per questo ci adegueremo alla sentenza della Corte Costituzionale che consentirà alle coppie omogenitoriali di riconoscere lo status di figlio/a di entrambe le genitrici attraverso la corretta iscrizione nei registri dello stato civile”.

