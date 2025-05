Aerei, da Ue ok a bando “Nuove rotte” | Manca: “Ora vediamo mercato”

Aerei, da Ue ok a bando “Nuove rotte” | Manca: “Ora vediamo...

Dall’Unione Europea è arrivata l’approvazione del bando “Nuove Rotte” che riguarderà il trasporto aereo della Sardegna. Quest’oggi infatti è stata pubblicata la documentazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Ue.

“Con il bando Nuove Rotte – spiega l’assessora dei Trasporti Barbara Manca – vogliamo garantire ai nostri cittadini nuove opportunità di spostamento, con un’offerta più ampia, stabile e in grado di superare i limiti della stagionalità e, al contempo, rendere la Sardegna più accessibile per i turisti”.

“Abbiamo lavorato con rigore e visione – conclude – per individuare rotte strategiche, capaci di stimolare la domanda e attrarre l’interesse delle compagnie. Ora ci auguriamo che il mercato risponda positivamente a questa sfida“.

Il bando prevede 67 rotte, suddivise tra i tre aeroporti sardi:

Aeroporto di Cagliari: Ajaccio, Berlino, Birmingham, Bordeaux, Brest, Bucarest, Cluj, Cork, Dubai, Dubrovnik, Edimburgo, Eindhoven, Filadelfia, Hannover, Helsinki, Istanbul, Kaunas, Vilnius, Lamezia Terme, Lille, Lipsia, Lisbona, Liverpool, Łódź, Malaga, New York, Nizza, Oslo, Riga, Rotterdam, Tallinn, Tirana, Zagabria.

Aeroporto di Alghero: Amburgo, Basilea, Berlino, Bilbao, Bristol, Cagliari, Colonia, Eindhoven, Ginevra, Lione, Manchester, Oslo, Porto, Praga, Sofia, Stoccarda, Stoccolma, Valencia, Varsavia.

Aeroporto di Olbia: Cagliari, Dortmund, Helsinki, Istanbul, Lisbona, Malaga, Liverpool, New York, Newcastle, Palma di Maiorca, Porto, Reykjavik, Rotterdam, Siviglia, Vilnius.

Tra le novità più rilevanti, le rotte intercontinentali verso gli Stati Uniti (New York e Filadelfia), e le connessioni con hub strategici come Istanbul, pensate per potenziare l’interconnessione tra la Sardegna, l’Europa e le aree extraeuropee.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it