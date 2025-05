Statua Riva danneggiata, responsabile si autodenuncia: “La ripagherò”

E’ stato individuato il colpevole reo di aver danneggiato la statua di Gigi Riva a Mandas. Si tratta di un ragazzo di 24 anni che si è autodenunciato ai Carabinieri.

“Sono stato io, ero ubriaco, pagherò la riparazione” ha affermato il giovane che è apparso dispiaciuto per quanto successo.

La sua assunzione della responsabilità del gesto ha colpito anche il primo cittadino del paese, Umberto Oppus, che ha accolto le scuse del giovane: “Ho apprezzato, personalmente e come sindaco, il fatto che chi ha danneggiato la statua di Gigi Riva abbia riconosciuto, presentandosi alla Caserma dei Carabinieri, l’errore e il danno commesso assumendosi oltre alla piena responsabilità anche il costo totale delle spese di restauro“.

Secondo quanto riferito ai Carabinieri, il ragazzo stava festeggiando il suo compleanno e avrebbe ecceduto con alcool e fumo. Così per errore ha danneggiato la statua.

Il cimelio verrà restaurato a breve, come annunciato ancora dal sindaco: “Abbiamo sentito l’artista Mario Matta che da domani sarà al lavoro per restaurare la statua che, prima in Italia, è stata sistemata nella piazza Gigi Riva”.

