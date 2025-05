Post Napoli-Cagliari, Nicola: “Futuro? Devo parlare con la società”

Ultima gara con sconfitta per il Cagliari, fermato al Maradona da un Napoli divenuto campione d’Italia. Davide Nicola chiude così il primo anno in Sardegna con una salvezza e uno sguardo al futuro

Ecco le sue parole nel post partita.

Sulla gara col Napoli. “Ha vinto il più forte. Nella prima parte abbiamo cercato di togliere loro un po’ di spazi e limitare la velocità di giocata a una squadra che ha tantissime doti a livello di atletismo e qualità. I ragazzi hanno dato tutto ciò che avevano”

Sul suo futuro in rossoblù. “Il nostro è un Club serio che programma e quindi, adesso che l’obiettivo è raggiunto, si ragionerà sul da farsi. Mi siederò con la Società per capire quella che è l’idea da portare avanti”.

Su un possibile upgrade rispetto alla salvezza. “Alzare l’asticella? Bisogna intendersi e capire cosa significhi. Io credo che per fare un salto di qualità occorrano valutazioni di un certo tipo e occorre essere sempre chiari e coerenti nel dichiarare quali siano gli obiettivi e i mezzi per raggiungere determinati traguardi. Arrivare a salvarsi con molte giornate di anticipo non è semplice e dipende da determinati investimenti e scelte. Altrimenti la dimensione rimane quella della salvezza, com’è attualmente”

