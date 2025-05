Un risultato importante, atteso e tutt’altro che scontato, che scongiura lo spettro di pesanti restrizioni e salva almeno per quest’anno migliaia di ettari coltivati e decine di milioni di euro di fatturato

100% della dotazione irrigua: in Sardegna salva la stagione agricola

Una buona notizia per l’agricoltura del Sud Sardegna: per la stagione irrigua in corso, gli agricoltori serviti dal Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale potranno contare sul 100% della dotazione idrica.

Un risultato importante, atteso e tutt’altro che scontato, che scongiura lo spettro di pesanti restrizioni e salva almeno per quest’anno migliaia di ettari coltivati e decine di milioni di euro di fatturato.

Lo sottolinea Coldiretti Cagliari, che rivendica un lungo e articolato lavoro di dialogo e pressione istituzionale svolto in questi mesi, dai tavoli regionali alle interlocuzioni con le prefetture e gli enti di gestione delle acque.

“Siamo riusciti a evitare un disastro annunciato. A febbraio si parlava di una riduzione fino al 50% della dotazione idrica, poi ridimensionata al 30%. Siamo soddisfatti perché le aziende potranno lavorare, raccogliere e restare in piedi, ma questa vittoria deve tradursi ora in una svolta politica vera. Non possiamo dipendere solo dalla pioggia o da qualche congiuntura favorevole: servono visione e investimenti” ha commentato il presidente Giorgio Demurtas.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it