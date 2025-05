Serie A, ultimi verdetti: il Cagliari chiude 15° | Giù Empoli e Venezia

Lacrime per Eusebio Di Francesco, alla seconda retrocessione consecutiva, mentre Claudio Ranieri sfiora l'impresa quarto posto all'ultima panchina in carriera

Il Cagliari chiude la Serie A 2024/2025 al 15° posto con 36 punti, gli stessi della scorsa stagione. Ieri sera si è chiusa l’ultima giornata di campionato, con i verdetti definitivi per le squadre ancora in lotta per l’Europa e per la salvezza.

La Juventus, con un sofferto 3-2 contro il Venezia, conquista l’accesso alla prossima edizione della Champions League, ma spedisce i lagunari in Serie B. Gli arancioneroverdi, reduci da una pesante sconfitta proprio contro il Cagliari, hanno lottato con tutte le forze ma per l’ex tecnico rossoblù Di Francesco, in lacrime a fine partita, è arrivata la seconda retrocessione consecutiva all’ultima giornata.

Saluta la categoria anche l’Empoli, dopo la sconfitta per 2-1 contro il Verona, che invece ottiene una preziosa salvezza e scavalca addirittura il Cagliari con 37 punti, chiudendo 14°.

Sorridono anche Parma e Lecce, autori di due imprese in trasferta: i ducali superano l’Atalanta a Bergamo per 2-3 e raggiungono il Cagliari a 36, mentre i salentini si impongono 0-1 sulla Lazio all’Olimpico, chiudendo in bellezza una stagione di grande sacrificio.

Nella corsa europea, la Roma batte il Torino per 2-0 e blinda il posto in Europa League, con Ranieri che sfiora l’impresa di una qualificazione in Champions all’ultima panchina della sua carriera. Infine, la Fiorentina si prende l’ultimo slot disponibile per la Conference League grazie al successo per 3-2 sull’Udinese.

