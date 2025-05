Aggressione medico Policlinico, Serra: “Solidarietà a nome dell’Aou”

L’Aou di Cagliari non ci sta e il Commissario straordinario Vincenzo Serra ha voluto condannare l’ennesima aggressione avvenuta nei confronti di un medico. Questa mattina infatti, un 44enne che si stava scagliando contro il professionista è stato bloccato dalle guardie giurate e poi denunciato dai Carabinieri.

“Esprimo, non solo a nome mio ma anche dell’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari, grande solidarietà e vicinanza all’infermiere del triage del Pronto Soccorso del Policlinico Duilio Casula aggredito questa notte. Una solidarietà e vicinanza che va a tutto il personale sanitario dell’Aou di Cagliari, impegnato sempre in prima linea per garantire assistenza ai cittadini, spesso in condizioni di estrema criticità” afferma Serra.

“Grazie ai Carabinieri e le guardie giurate in turno per il tempestivo e provvidenziale intervento. La Direzione generale si costituirà parte civile e metterà a disposizione delle forze dell’ordine il materiale video dell’accaduto. Saremo sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori – conclude – che ogni giorno operano con grande dedizione, sacrificio e professionalità per il bene della collettività”.

