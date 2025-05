Cagliari, cocaina occultata nelle mutande: 46enne finisce in manette

Rinvenuti 17 involucri di cellophane contenti cocaina, per un peso di circa 6 grammi, nonché la somma di 190 euro in contanti

Nel pomeriggio di martedì, nei pressi di Piazza delle Aquile a Pirri, una pattuglia della Squadra Volante, ha proceduto al controllo di un uomo a bordo di uno scooter.

Durante le fasi del controllo, il predetto, 46enne cagliaritano, in evidente stato di agitazione, ha tentato una breve fuga a piedi, ma prontamente raggiunto e bloccato dagli agenti. Approfondito il controllo, gli stessi hanno rinvenuto, occultati nelle parti intime, 17 involucri di cellophane contenti cocaina, per un peso di circa 6 grammi, nonché la somma di 190 euro in contanti, debitamente sequestrata in quanto ritenuta provento dell’attività illecita.

I poliziotti hanno poi proceduto alla perquisizione del suo domicilio ma con esito negativo.

L’uomo, già noto alle Forze dell’Ordine per reati specifici in materia di stupefacenti, è stato trattenuto presso il proprio domicilio in stato di arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza di convalida di ieri mattina, ha convalidato l’arresto, senza applicare nessun misura cautelare.

