Giocatori e staff si ritroveranno qualche giorno prima per le visite mediche, poi la partenza per Ponte di Legno e Tonale fino al 22 luglio

Cagliari, ritiro estivo in Alta Val Camonica: si parte il 13 luglio

Il Cagliari Calcio inizierà ufficialmente la nuova stagione in data 13 luglio, dopo aver svolto tutte le visite mediche presso il Crai Sport Center di Assemini. Il club rossoblù, fino al 22 luglio, sarà ospite per la prima parte della preparazione al campionato nel comprensorio Pontedilegno-Tonale, in Alta Val Camonica.

“Il ritiro è un momento prezioso dentro e fuori dal campo, vogliamo costruire la nuova stagione all’insegna del giusto spirito e della giusta energia. In Val Camonica ci sono i presupposti perfetti per lavorare con intensità e concentrazione”, ha dichiarato il direttore generale del club Stefano Melis.

“Siamo molto felici di potere ospitare il ritiro estivo del Cagliari Calcio, una squadra fortemente legata al suo bellissimo territorio, e aspettiamo tutti i suoi tifosi a scoprire le nostre montagne”, ha aggiunto Roberto Menici, Vice Presidente del Consorzio Pontedilegno-Tonale.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it