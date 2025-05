Stop treni Sulcis-Cagliari per un anno e mezzo, Manca: “Lavori attesi da anni”

Per un anno e mezzo non ci saranno treni che collegheranno il Sulcis a Cagliari. A partire dal 1 luglio, come annunciato da Reti Ferroviarie Italiane, cominceranno i lavori per la realizzazione del raddoppio dei binari sulla Decimomannu-Villamassargia e per la realizzazione del nuovo sistema ERTMS.

Le operazioni dovrebbero concludersi entro il 31 dicembre del 2026 e questo significa che chiaramente il tratto non sarà percorribile per tutto quell’arco di tempo.

“Si tratta di lavori strategici attesi da anni, che rappresentano un passo concreto nella direzione del superamento del deficit infrastrutturale cronico della Sardegna – aveva spiegato una decina di giorni fa l’assessora Manca – Sappiamo che la sospensione temporanea del servizio ferroviario potrà creare disagi, ma abbiamo costruito una soluzione di sistema che garantisca ai cittadini continuità, efficienza e accessibilità, assicurando altresì la spendita razionale delle risorse”.

Per questo motivo, per evitare eccessivi disagi, verrà realizzato un sistema integrato di collegamenti bus-treno. Specificamente, Iglesias e Carbonia saranno collegate a Decimomannu con autobus dell’Arst, che effettueranno delle fermate intermedie a Villamassargia e Siliqua.

Da Decimomannu, i viaggiatori potranno proseguire verso Cagliari o altre destinazioni con i treni metropolitani Trenitalia. Inoltre, verrà istituito un servizio dedicato su gomma collegherà Decimomannu a Uta e Villaspeciosa.

