Lacrime a Olbia: addio a Enza Ilardo, il ricordo della città

Un addio colmo di lacrime: è quello che ha colpito in queste ore la città di Olbia in seguito alla scomparsa di Enza Ilardo. 63 anni, lascia un figlio e una figlia: era nota in particolare per l’impegno nel mondo della pallavolo locale.

“Sei stata con noi 15 anni, hai allenato centinaia di nostre miniatlete e atlete, le hai portate ad essere piu grandi. Un esempio per loro un punto fermo per i nostri valori. Hai portato i tuoi figli, Domenico e Alessia a condividere con noi i piaceri e dispiaceri che stanno nelle vittorie e nelle sconfitte ma soprattutto a dividere parte della vita con noi. Grazie Enza, da parte ti tutti noi” ha commentato sui social la Pallavolo Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it