Lutto al Brotzu: addio a Franco Deplano, pilastro della chirurgia in Sardegna

Un grave lutto ha colpito l’ospedale Brotzu di Cagliari e l’intera sanità sarda. Addio a Franco Deplano, 57 anni, infermiere esperto e responsabile dei blocchi operatori aziendali. Figura di riferimento per la chirurgia e i trapianti nell’isola, Deplano è scomparso a causa di un improvviso malore.

Conosciuto e stimato per la sua grande professionalità, ma anche per l’umanità che lo ha sempre contraddistinto e che in tanti ricordano sui social, dove piovono i messaggi di cordoglio. A rendergli omaggio sono colleghi, pazienti e numerose associazioni che operano nel campo dei trapianti.

Nel corso della sua carriera, infatti, Deplano ha partecipato alla realizzazione di oltre mille trapianti di rene, offrendo un contributo concreto e determinante per salvare centinaia di vite umane.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it