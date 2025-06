Sant’Antioco, litiga con la compagna e attacca i Carabinieri: arrestato

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, era in preda a una crisi di gelosia: l’intervento dei militari ha evitato il peggio

Notte di paura in pieno centro a Sant’Antioco, con urla e minacce che hanno fatto scattare l’allarme tra i residenti. È stato infatti necessario il tempestivo intervento dei Carabinieri della Stazione di Sant’Antioco, con il supporto dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, per fermare un uomo in preda a una violenta crisi di gelosia.

L’allarme è scattato nella notte, quando diversi cittadini hanno segnalato alla Centrale Operativa forti rumori e grida provenienti da un’abitazione. All’arrivo delle pattuglie, i militari hanno trovato un 36enne disoccupato, già noto alle Forze dell’Ordine, in evidente stato di agitazione – probabilmente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti – mentre inveiva con violenza contro l’ex compagna.

Alla richiesta di fornire le generalità, l’uomo ha reagito con ulteriore aggressività, scagliandosi contro i Carabinieri. Dopo un momento di tensione, i militari sono riusciti a bloccarlo e immobilizzarlo senza che nessuno rimanesse ferito.

Il 36enne è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e, concluse le formalità di rito, è stato trasferito nelle camere di sicurezza della Compagnia di Carbonia, dove rimarrà in attesa dell’udienza di convalida prevista per domani presso il Tribunale di Cagliari.

