Tragedia sventata sulla Sassari-Olbia: due auto viaggiavano contromano

Solo grazie alla tempestività degli agenti della Polizia Stradale di Sassari si sono evitate conseguenze drammatiche in due episodi distinti che hanno visto veicoli procedere contromano sulla statale 729, la strada che collega Sassari a Olbia.

Nella mattinata del 30 maggio, una pattuglia del distaccamento di Tempio Pausania ha intercettato, al chilometro 79, una Fiat Panda che viaggiava contromano in direzione Olbia. Alla guida si trovava una donna di 75 anni in evidente stato confusionale. Il rapido intervento degli agenti ha scongiurato un impatto frontale con un mezzo pesante, che avrebbe potuto avere esiti fatali.

Nel pomeriggio del 1° giugno, vicino al bivio per Monti, un’altra pattuglia della Stradale di Olbia ha notato una Suzuki Vitara che procedeva contromano nella corsia di sorpasso. Gli agenti hanno prontamente attuato la manovra operativa di salvaguardia “Safety-car”, rallentando la colonna di veicoli e costringendo il conducente a fermarsi in sicurezza.

In entrambi i casi, le autorità hanno disposto il ritiro immediato della patente di guida. Inoltre, i conducenti saranno segnalati alla commissione medica locale per la verifica dei requisiti psicofisici necessari alla guida. Data la gravità di questi comportamenti, sono stati intensificati i controlli di vigilanza stradale lungo l’intera SS 729, con particolare attenzione ai tratti più a rischio per accessi errati o condotte pericolose, al fine di garantire la sicurezza della circolazione e prevenire ulteriori incidenti simili.

