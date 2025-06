Capoterra in lutto, addio al musicista Carlo Loi: oggi i funerali

Capoterra piange la scomparsa di Carlo Loi. Noto musicista e cuoco, stimatissimo nella comunità della frazione di Frutti d’Oro, è scomparso ieri all’età di 75 anni.

Loi era molto devoto a Sant’Efisio e per anni ha servito pasti eccellenti ai fedeli e ai miliziani che ogni primo maggio percorrono il cammino verso Nora. Conosciutissimo nella zona costiera capoterrese, è stato anche un punto di riferimento per tanti musicisti della zona, soprattutto giovani, che in lui hanno sempre trovato un formidabile dispensatore di consigli.

“Insegna agli angeli a suonare la chitarra”, la dedica della famiglia. I funerali si terranno questo pomeriggio alle 16 nella Chiesa di Frutti d’Oro. Lascia una moglie e due figlie, insieme agli adorati nipotini, oltre ad una comunità che l’ha amato e rispettato tanto.

