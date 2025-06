Salvataggi in mare, stanziati 2 milioni per le coste | Laconi: “Misura concreta”

Salvataggi in mare, stanziati 2 milioni per le coste | Laconi: “Misura...

E’ stato ufficialmente attivato il Sistema integrato di salvamento a mare per la stagione balneare 2025 in Sardegna. Il via libera è arrivato per mano dell’assessora alla Difesa dell’ambiente Rosanna Laconi.

Di fatto, è stato stanziato un piano triennale di finanziamento pari ad una dotazione annua complessiva di 2 milioni e 406 mila euro, di cui 2 milioni provenienti da risorse regionali stanziate con la Legge di stabilità 2025 e 406.211 euro da fondi statali destinati alla Protezione Civile.

“Siamo intervenuti con una misura concreta e strutturata per la tutela della vita umana e la sicurezza delle nostre coste – ha dichiarato l’assessora Rosanna Laconi – contribuendo così a rafforzare l’immagine di una Sardegna accogliente e attrezzata, anche sul piano della protezione civile”.

Per ciascun comune costiero dunque ci sarà un contributo a quota fissa di 6.600 euro e una quota variabile determinata dalla lunghezza della costa balneabile.

