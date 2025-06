Clamoroso a Brescia: Cellino non ha pagato gli stipendi, club fallito

In una settimana è cambiato tutto a Brescia: dopo aver visto sfumare la salvezza conquistata sul campo, per via della penalizzazione, oggi è arrivato l’annuncio shock del fallimento. Massimo Cellino non avrebbe rispettato le scadenze degli ultimi stipendi, contributi e ritenute.

Un atto di ripicca verso la società, secondo Brescia Oggi, e dunque il club è finito fuori dal calcio professionistico.

Una situazione a dir poco rocambolesca per la quale si sta muovendo attivamente la sindaca della città Laura Castelletti, che proverà a far evitare la ripartenza dai dilettanti, anche se la situazione appare complicata.

L’obiettivo sarebbe quello di trovare una nuova società, cambiarne la denominazione e portare un nuovo marchio. Intanto aumenta la già forte contestazione nei confronti di Cellino, con gli ultras che hanno annunciato un raduno per le 21 di questa sera nel parcheggio dello stadio.

