Incendio a Dualchi, spegnimento terminato dopo una notte difficile

Si sono concluse solo nelle prime ore del mattino le complesse operazioni di spegnimento del vasto incendio di vegetazione che nella giornata di ieri ha interessato ampie aree nel territoro di Dualchi. Il rogo ha colpito anche Sedilo e Aidomaggiore.

Le fiamme, sviluppatesi intorno alle 16 a Sedilo, si sono rapidamente propagate ai comuni vicini, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca, minacciando coltivazioni, aziende agricole e un fienile, sul quale è intervenuta una squadra del Comando dei Vigili del fuoco di Nuoro per prevenire ulteriori danni.

Per contenere il fronte di fuoco, sono stati impiegati mezzi e personale dei Comandi di Nuoro, Macomer, Oristano e Abbasanta, con il supporto di autobotti. Data l’estensione e la pericolosità dell’incendio, sono stati richiesti anche due Canadair del Corpo Nazionale decollati dalla base di Ciampino: si tratta del primo intervento aereo pesante della stagione in Sardegna.

Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, mentre il bilancio dei danni è in via di definizione. L’intervento coordinato delle squadre a terra e dei mezzi aerei ha evitato conseguenze peggiori per le strutture e l’ambiente circostante.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it