San Gavino, rabbia e sgomento: trovati due cuccioli fatti a pezzi

Una scena agghiacciante quella che alcuni residenti di San Gavino Monreale si sono ritrovati davanti nei pressi della stazione ferroviaria. I corpi martoriati di due cuccioli di cane, fatti a pezzi e abbandonati, sono stati rinvenuti in un terreno. Un gesto di inaudita crudeltà che ha scosso profondamente la comunità.

Il ritrovamento è avvenuto nell’ambito delle ricerche di una cagnolina gravida, avvistata nella zona mentre vagava spaesata. Diversi volontari si sono mobilitati per trovarla e recuperarla, compresa una pattuglia dei Carabinieri.

Alla fine la cagnolina è stata finalmente recuperata, insieme ad altri tre cuccioli ancora vivi. Il salvataggio si è completato con l’intervento dei veterinari, che hanno prestato le cure necessarie agli animali.

Per quanto riguarda gli altri due cuccioli uccisi, sdegno e rabbia si sono sfogati anche via social, dove decine di persone stanno esprimendo il proprio sgomento sui post di denuncia dell’accaduto. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili del brutale gesto, che sembra proprio essere opera “umana” e non eventualmente di animali selvatici.

Fortunatamente resta un lieto fine almeno per la mamma e gli altri tre cuccioli, salvati grazie alla determinazione e alla sensibilità di una rete di persone.

