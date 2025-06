Oristano, truffe online: in cinque mesi denunciate 29 persone

La Squadra Mobile della Polizia di Stato di Oristano ha intrapreso un’intensa attività di contrasto alle frodi, portando alla denuncia di 29 individui all’autorità giudiziaria da gennaio a oggi. I reati contestati spaziano dalla truffa alla sostituzione di persona e alla frode informatica.

Negli ultimi mesi, la Questura ha potenziato le proprie operazioni per prevenire e reprimere queste tipologie di illeciti, con un’attenzione particolare alle truffe online. Questo fenomeno è in costante evoluzione, sfruttando abilmente tecnologia, psicologia e rapidità d’azione per ingannare le vittime.

Grazie a meticolosi accertamenti tecnici e bancari, le indagini condotte hanno permesso di bloccare carte prepagate, tracciare movimenti finanziari sospetti e identificare i responsabili di numerose frodi. In un numero significativo di casi, le somme sottratte sono state recuperate integralmente. Negli ultimi mesi, l’ammontare complessivo dei sequestri ha superato i 35.000 euro.

