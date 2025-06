Si lavora per stabilire l'identità della persona: il corpo ritrovato tra le acque di Porto Torres e l'isola dell'Asinara

Rinvenuto un cadavere in mare all’Asinara: identità da accertare

Un cadavere in avanzato stato di decomposizione è stato recuperato ieri sera nelle acque tra Porto Torres e l’isola dell’Asinara. Il ritrovamento è avvenuto durante un pattugliamento di routine di una motovedetta della Guardia costiera, che ha subito attivato la Capitaneria di porto e informato l’autorità giudiziaria.

Il corpo è stato trasferito all’obitorio di Sassari, dove nelle prossime ore verranno eseguiti esami medico-legali per cercare di risalire all’identità e alle cause del decesso.

Al momento, restano aperte tutte le ipotesi. Tra queste, si valuta quella di un passeggero disperso in mare durante una traversata tra la Sardegna e la penisola, ma non si esclude nemmeno che possa trattarsi di un migrante vittima di un naufragio, o di una persona scomparsa da tempo per altre circostanze.

Gli inquirenti stanno verificando eventuali segnalazioni di persone scomparse compatibili con i tempi di decomposizione e con le correnti marine della zona, in un’indagine comunque complessa.

