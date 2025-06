Cagliari, bullismo su piccoli atleti al Windsurf Club: arrivano sospensioni

Situazione delicata al Windsurfing club di Cagliari, su cui è piovuta una sentenza del tribunale federale della Federazione Italiana Vela che ha condannato fermamente degli atti bullismo avvenuti la scorsa estate verso bambini sotto i 12 anni.

A far partire le indagini erano stati i genitori che avevano presentato diversi esposti: uno al tribunale federale, uno alla Procura della Repubblica e infine uno al tribunale dei minori.

Il primo organo ad agire è stato proprio il tribunale federale che ha sospeso i vertici del club in quanto ritenuti responsabili degli avvenimenti, poiché non hanno monitorato a sufficienza la situazione.

Inoltre sono stati presi dei provvedimenti contro i giovani, anche loro minorenni, che avevano bullizzato i compagni più piccoli. Era stata infatti disposta nei loro confronti una sospensione di diversi mesi.

I bambini intanto si sono trasferiti in un’altra società, ma le indagini proseguiranno per andare in fondo alla questione.

