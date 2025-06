Si tratta di un aumento estremo della temperatura dell'acqua del mare: per il weekend è previsto un incremento di addirittura 4°

Sardegna, non solo temperature in rialzo: arriva l’ondata di calore marina

Non solo l’aumento della temperatura esterna, la Sardegna dovrà fare i conti anche con l’aumento della temperatura dell’acqua del mare. Nel fine settimana infatti si sperimenterà un’ondata di calore marina, che farà incrementare la temperatura dell’acqua di 4 gradi.

Sul tema si è espresso anche il meteorologo Lorenzo Tedici che ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos: “La temperatura dell’acqua, nel settore compreso tra la Sardegna e le Baleari, supera di ben 4°C il valore climatologico”.

“Questo comporta che, innanzitutto, il calore anomalo del Mare Nostrum causerà un ulteriore rinforzo della fase bollente prevista fino a domenica 15 giugno e, in seguito – ha proseguito – potrebbe essere causa di forti temporali o nubifragi proprio tra Mar Tirreno e Mediterraneo occidentale, fenomeni in particolare non esclusi la prossima settimana”.

