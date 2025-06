Compleanno in Sardegna per Antonio Percassi: festa a Porto Cervo

Vacanze e festa di compleanno in Sardegna per il patron dell’Atalanta Antonio Percassi. Lo scorso 9 giugno il presidente ha compiuto 72 anni e ha scelto l’isola e Porto Cervo per festeggiare insieme ai suoi parenti.

A condividere qualche scatto dei festeggiamenti è stata la compagna Sabrina Iencinella, che ha deciso di pubblicarli sui social con una dolce dedica: “Ci sono amori che diventano famiglia, e famiglie che diventano la nostra gioia più grande”.

“Nel tuo giorno, il regalo più bello è quello che continuiamo a vivere insieme, anche attraverso gli occhi del nostro bambino. Buon compleanno”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sabrina Iencinella (@sabrinaiencinella)

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it