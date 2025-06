Esterzili, tragico incidente d’auto: muore un 86enne

Un 86enne, pastore in pensione, ha perso la vita in un incidente con la sua Fiat Panda: inutili i soccorsi

Tragico incidente a Esterzili nella tarda mattinata di oggi. A perdere la vita è stato un pensionato di 86 anni, ex pastore, morto in seguito a un’uscita di strada avvenuta mentre si trovava alla guida della sua Fiat Panda.

Il dramma si è consumato lungo il tratto che collega Esterzili a Escalaplano, in località Brama ‘e Cuaddusu. Secondo le prime ricostruzioni, l’anziano avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora in fase di accertamento da parte delle autorità.

A dare l’allarme sono stati i familiari, insospettiti dal mancato rientro a casa per il pranzo. Le ricerche sono partite immediatamente e il veicolo incidentato è stato rinvenuto poco dopo da un parente, accompagnato dai Carabinieri.

Nonostante il tempestivo intervento dei militari, dei Vigili del fuoco e del personale sanitario giunto con un’ambulanza, per l’anziano non c’è stato nulla da fare.

