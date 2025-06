Sfida rossoblù all’Europeo Under 21, Prati batte Obert in Slovacchia-Italia

Una sfida nella sfida. Adam Obert e Matteo Prati si sono fronteggiati ieri all’Europeo Under 21, nel match Slovacchia-Italia vinto 1-0 dagli azzurrini. I due giocatori del Cagliari si sono distinti con le loro nazionali, con il difensore che ha giocato l’intera partita, mentre il centrocampista è uscito solo nel finale dopo l’ennesima prova da protagonista con la selezione del ct Carmine Nunziata.

L’Italia Under 21 approda così ai Quarti di Finale dell’Europeo di categoria con una giornata di anticipo e a decidere la seconda giornata del Gruppo A è stata una rete di Cesare Casadei. Una partita condotta con maturità dagli azzurrini, capaci di imporre il proprio ritmo e di concedere pochissimo agli avversari.

Con questo successo, l’Italia raggiunge la Spagna in vetta alla classifica del girone a quota 6 punti. Le due selezioni si affronteranno martedì alle ore 21 per determinare la vincente del gruppo, ma la qualificazione matematica consente al ct Nunziata di valutare un possibile turnover per preservare le energie. Possibile quindi che lo stesso Prati non parta dall’inizio.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it